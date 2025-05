Ranieri: "Il Papa tifa Roma? Bisogna vedere se è vero". Poi scherza sulla sua somiglianza

Nella giornata di oggi l'allenatore della Roma Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista della super sfida contro l'Atalanta, gara che potrebbe dare una direzione più precisa alla rincorsa Champions dei giallorossi in vista delle ultime due partite stagionali.

Ad una domanda durante l'incontro coi giornalisti, l'allenatore della Roma ha risposto anche ad una domanda sulla presunta fede giallorossa del nuovo Pontefice, Leone XIV: "Bisogna vedere se è vero o no, le voci sono tante…". Quindi sui tantissimi meme circolati dopo la fumata bianca del conclave, che sottolineavano la somiglianza fra lo stesso Ranieri e Robert Francis Prevost: "Mi hanno fatto vedere le foto… Io non ho nessun profilo social ma tanti amici mi hanno mandato tutto".

In merito all'obiettivo stagionale della squadra, invece, Ranieri si è così espresso: "Il successo ora è quello di aver ridato entusiasmo e speranza al popolo giallorosso. Loro hanno visto che giochiamo fino in fondo. Noi non dobbiamo avere rimpianti. Ci siamo svegliati tardi. Ma ormai è acqua passata. Vogliamo fare del nostro meglio. Abbiamo partite proibitive ma noi lavoreremo con tutta la voglia di venirne fuori sempre a testa alta. Non ci devono restar male. Non ci arrendiamo. Noi ci proveremo fino all'ultimo".