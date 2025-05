Lo vuole il Bayer, Fabregas sul futuro: "Quando andrò via, voglio che le persone dicano 'wow'"

Cesc Fabregas, attuale tecnico del Como, continua a far parlare di sé non solo per i risultati sul campo ma anche per la filosofia e la visione che trasmette alla squadra. Lo spagnolo piace alla Roma e in particolare al Bayer Leverkusen, che a fine stagione si separerà da Xabi Alonso e per questo motivo spinge per chiudere.

Nella conferenza stampa dopo la vittoria per 3-1 sul Cagliari, Fabregas ha parlato anche del suo futuro: "Il lato emotivo con giornate come queste vranno un peso nella decisione finale? Ovviamente c'è un lato emotivo, non lo posso negare. Succeda quel che succeda io ringrazierò per sempre quello che mi ha dato la società, sono orgoglioso di quello che si sta creando intorno a Como. Questa energia al Sinigaglia, una cosa diversa da quando sono arrivato da giocatore. Io voglio andar via di qui lasciando un'eredità, l'importante è che chi viene dopo di me ritrova una grande società, con ragazzi preparatissimi. Una cultura del lavoro spettacolare. Voglio lasciare questo al Como poi io sono molto contento e legato a tutti, molto coinvolto anche sul futuro. Quando arriverà il momento si dirà qualcosa".

Come la sta dicendo sembra un passo d'addio... "No, l'ho detto sempre questo. Quando andrò via, spero che dicano: 'Wow'. Il mio lavoro è preparare tutto, anche dopo 10-5 anni. La cosa più difficile è quanto fatto fino ad adesso. Ora bisogna alzare il livello".