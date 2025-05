Parma, Chivu verso il Napoli: “Non dobbiamo aspettare le altre, io voglio chiudere i discorsi!”

vedi letture

Una sconfitta che può pesare sul campionato del Parma. Ecco le parole di Cristian Chivu ai microfoni di Sky Sport: "Partita condizionata dall'espulsione, poi siamo stati bravi a riprenderla. Abbiamo subito poi un eurogol e torniamo a casa con una sconfitta".

Il Parma ora è coinvolto nella lotta salvezza.

"Abbiamo fallito le ultime due partite, potevamo raccogliere qualcosa in più. La matematica dice che non siamo ancora salvi e dobbiamo aspettare gli altri. Io però non vorrei aspettare le altre e vorrei chiudere il discorso".

Perché la squadra fa bene con le big e soffre con le dirette concorrenti?

"Cerchiamo sempre di fare la nostra partita, di mettere in campo qualità e agonismo con la mentalità giusta per vincere le partite. A volte ci riesci, a volte no. Nel primo tempo sembravamo una squadra di bambini contro una squadra di adulti. Poi in dieci abbiamo sfruttato i pochi spazi a disposizione".

Prossimi avversari impegnativi.

"Le partite sono sempre fatte di tanti duelli, il problema è che noi non perdiamo solo i duelli ma abbiamo poche soluzioni. Ci sono delle assenze, non deve essere un alibi: dobbiamo aumentare la maturità e alzare il livello nell'allenamento. Se si aspetta solo la partita il risultato non può essere positivo".

Come può reagire la squadra?

"Non eravamo salvi a quattro giornate, eravamo sempre in ballo. Purtroppo non siamo riusciti a fare punti: manca raggiungere i risultati, poi cerco di essere sempre onesto e descrivo quanto visto".

Sorpreso dalla finale conquistata dall'Inter?

"Noi dobbiamo fare i complimenti all'Inter e dare un grande in bocca al lupo. Se lo merita ed è un traguardo importante e hanno bisogno del sostegno di tutti".