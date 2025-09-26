Podcast Bonanni: "Il Milan ha ritrovato serenità e identità, ma Napoli più avanti con l'Inter"

Massimo Bonanni, ex calciatore e tecnico, è intervenuto ai microfoni di 'Maracana', in onda su Tmw Radio:

Come esce il Bologna dalla sconfitta contro l'Aston Villa?

"La sconfitta del Bologna è arrivata contro una squadra organizzata e allenata da un tecnico che ha già vinto questa coppa in quattro occasioni. Per il Bologna l'Europa è la ciliegina sulla torta della scorsa stagione. La Roma invece credo che sia una delle favorite per la vittoria finale, anche se trionfare in ambito internazionale non è mai scontato".

Nella prossima giornata di Serie A chi deve dare necessariamente delle risposte?

"Penso che la Fiorentina debba vincere contro il Pisa, perché poi il calendario diventerà molto complicato".

Il Milan invece sarà impegnato nel big match contro il Napoli. Quanti meriti ci sono da parte di Allegri finora?

"I risultati stanno ampiamente dalla sua parte. Anche in coppa ha giocato una discreta partita contro il Lecce. In questo momento stanno facendo bene e hanno ritrovato serenità, oltre che un'identità improntata da parte dell'allenatore. Può rientrare nella lotta per la Champions League insieme alla Juventus e alla Roma, mentre Inter e Napoli sono avanti".

Cosa aspettarsi dalla Fiorentina?

"Dobbiamo ancora aspettare. La Fiorentina sta deludendo e anche io mi aspettavo qualcosa in più. La cosa che mi ha spaventato principalmente è che una squadra così tecnicamente valida abbia solo due punti. Vincere con il Pisa diventa fondamentale, perché poi verranno quattro partite complicate".

Giusto per la Juventus lasciare ancora in panchina Vlahovic contro l'Atalanta?

"In questo momento sta facendo molto bene, ma quando è entrato ha determinato molto di più di altri. In più su David sono stati investiti parecchi milioni e può avere il senso di farlo giocare titiolare".

Per la Roma ti aspetti Ferguson o Dovbyk dal primo minuto?

"Credo Ferguson. Io penso che per lui questa possa essere la partita giusta per trovare un po' di fiducia.

L'Inter a Cagliari non può sbagliare. Cosa ti aspetti?

"Ho fiducia nell'Inter. I sei punti di ritardo dal Napoli impongono di non poter fare passi falsi, ma i nuovi arrivati verranno inseriti sempre di più. Detto ciò la partita contro il Cagliari deve essere vinta per non perdere troppo distacco dalla vetta".

La Lazio, ferita dal derby e in emergenza a centrocampo, affronta il Genoa in trasferta. in caso di mancata vittoria Sarri può finire in discussione?

"In questo momento bisogna fare di necessità virtù e credo che la Lazio debba uscire da Genova con tre punti. Se così non dovesse essere sarebbe l'ulteriore certificazione di un gap importante con il resto delle squadre della parte sinistra della classifica. Comunque non penso che Sarri potrebbe finire in discussione, ma deve fare qualcosa in più a livello comunicativo con lo spogliatoio. La sua negatività la sta trasmettendo un po' alla squadra e il nervosismo che c'è non sta facendo bene".