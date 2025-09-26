Verso Milan-Napoli, Gazzetta: "Formazione fatta. Un solo dubbio per Conte"

vedi letture

Un solo dubbio di formazione per Conte in vista di Milan-Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport è tutto fatto per le scelte di Conte, che sono chiare, precise. L'unico ballottaggio che ancora resiste è quello tra Meret e Milinkovic-Savic per la porta. Per il resto, ci sarà il ritorno di Rrahmani in difesa con Juan Jesus che prenderà il posto di Buongiorno infortunato. A sinistra Spinazzola, poi Poitano con i Fab Four e quindi Hojlund unica punta. Ecco i prossimi impegni degli azzurri:

Milan-Napoli domenica 28 settembre ore 20.45

Napoli-Sporting mercoledì 1 ottobre ore 21

Napoli-Genoa domenica 5 ottobre ore 18



Torino-Napoli sabato 18 ottobre ore 18

Psv-Napoli martedì 21 ottobre ore 21

Napoli-Inter sabato 25 ottobre ore 18

Lecce-Napoli martedì 28 ottobre ore 18.30

Napoli-Como sabato 1 novembre ore 18

Napoli-Eintracht martedì 4 novembre ore 18.45

Bologna-Napoli domenica 9 novembre ore 15

Napoli-Atalanta sabato 22 novembre ore 20.45

Napoli-Qarabag martedì 25 novembre ore 21