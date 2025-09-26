Di Fusco su Milan-Napoli: "Non escludo sorprese, mi aspetto variazioni di sistema in corsa”
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco: “Ho vissuto tanti Milan-Napoli, di cui molti belli e alcuni meno belli. Ho la sensazione di una partita difficile, e penso che ci sia la possibilità di vedere Leao titolare. Sono curioso di capire in che posizione Allegri lo farà giocare. Il Napoli ha fatto una partita un po’ bassa di livello dopo la gara di Champions, mentre il Milan sta benissimo anche dal punto di vista fisico.
Secondo me vedremo contro due squadre che faranno la loro partita, e non escludo delle sorprese. Questi sono due allenatori con esperienza e che sanno leggere la partita. Quindi possiamo aspettarci dei cambi e delle attenzioni su determinati movimenti. Ci potrebbe essere qualche variazione di sistema di gioco in corsa”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Milan
|Napoli
