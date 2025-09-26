Zazzaroni: "Lotito? Inutile dirgli di vendere la Lazio: gli autocrati non ascoltano"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha espresso fra le colonne del quotidiano la sua opinione riguardo alla possibilità che il presidente della Lazio, Claudio Lotito, possa vendere il club biancoceleste.

I tifosi della Lazio gli chiedano spesso di "invitare" Lotito a vendere la società. "Le sollecitazioni in tal senso sono aumentate a dismisura l’estate scorsa con il blocco del mercato" - scrive - "e non vi dico dopo la sconfitta nel derby che ha anticipato di qualche giorno la festa per i 40 anni di Lazialità, la pubblicazione tanto cara a Dino Zoff che riassume in sé i valori più autentici della passione biancoceleste".

Zazzaroni assicura che invitarlo a passare la mano possa far ottenere l'effetto contrario: "Tre sono le condizioni per le quali Lotito potrebbe mollare: 1) la volontà di farsi da parte. 2) La presenza di un acquirente credibile. 3) Un soddisfacente rapporto tra l’offerta e la domanda. Il resto è rabbia: e visto che Lotito non ha mai manifestato il desiderio di vendere, tutt’altro, le voci due e tre si annullano. Nonno Marino, sempre lui, mi raccomandava di non dare mai un consiglio a un autocrate "perché - sosteneva - quello non ascolta nessuno e anzi si diverte a fare il contrario". Perciò consiglio a Lotito di restare a lungo alla Lazio".