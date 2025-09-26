L'ex Milan Piatek ricorda: "Col Napoli doppietta e 2-0. Spero accada anche stavolta"

In un' intervista rilasciata ai microfoni di Diretta Flashscore l'ex attaccante di Genoa e Milan Krzysztof Piatek ha raccontato la sua esperienza in rossonero: "Mi ricorda qualcosa Milan-Napoli? Certo! Quella bella partita disputata in Coppa Italia, dove ho segnato due gol, vittoria 2-0. Spero che anche questa volta finisca allo stesso modo.

Ricordo l'esperienza al Milan solo in modo positivo, perché è un club da sogno. Sono sempre stato tifoso del Milan, e poter indossare la loro maglia e giocare a San Siro è stato un sogno fin da bambino".