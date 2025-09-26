Conte esulta: due belle notizie in vista di Milan-Napoli

Oggi alle 08:50Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Doppia bella notizia per Conte in vista della trasferta di domenica sera a Milano. Doppio rientro in difesa. Dopo aver saltato Fiorentina, City e Pisa per i postumi dell’infortunio muscolare accusato con il Kosovo, si rivedrà Rrahmani. Il pilota della linea. Verso il recupero anche Mazzocchi, assente per un affaticamento muscolare contro il Pisa. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Entrambi dunque saranno al Meazza, il primo ritroverà anche una maglia da titolare. 