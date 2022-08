Bonanni: "Il Napoli gioca meglio, ma è indietro rispetto alle altre big"

A intervenire a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni

TuttoNapoli.net

A intervenire a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni: “La prima giornata ci ha detto che il Napoli è una delle squadre che gioca meglio, ma credo che abbiano bisogno di un po’ di tempo per testare la resistenza della piazza ai momenti più complicati che arriveranno. Spalletti vuole creare il concetto di famiglia, sa che è un anno di rinascita, ma alla fine si viene giudicati dai risultati. La costanza del lavoro dell’allenatore si vedrà, ma resto della mia idea che il Napoli è indietro rispetto alle altre big. Poi nel calcio tutto può succedere, a mio avviso partono più indietro rispetto agli altri.

ùImmobile? Tanti lo rimpiangeranno quando non ci sarà più in Serie A. Un giocatore che sta facendo vedere cose incredibili anno dopo anno e ce ne renderemo conto soltanto quando non giocherà più. Il reparto offensivo che mi piace di più? Scelgo tutto il pacchetto d’attacco dell’Inter”.