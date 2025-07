Podcast Bonanni: "Kean e Lukaku potrebbero coesistere, ma è meglio se giocano da soli"

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Milan, quali le prime tre cose che deve fare Allegri per riportarlo in alto?

"Fidarsi di Tare, che è un ds molto valido. Poi per il resto bisogna lavorare e riuscire a creare da subito un clima positivo, che è alla base di tutto. Con il lavoro così i risultati arriveranno. Servirà una squadra pronta per lottare per le prime tre posizioni".

Cosa pensa dei primi colpi dei rossoneri, Ricci e Jashari?

"Ho avuto la sensazione che a gennaio fosse uscito rafforzato con i nuovi acquisti, per me era un gruppo squadra importante ma con problematiche non risolte. Allegri se ha accetto, lo ha fatto con la consapevolezza che ci sarà da ricostruire ma conscio che la società farà investimenti. Ricci è diverso da Reijnders, quindi devi trovare un centrocampista così".

Roma, che ne pensa di uno scambio Dovbyk-Gimenez?

"A me Dovbyk non mi dispiace e lo preferisco".

Il Napoli pensa a Kean:

"Sarebbe una soluzione importante. Potrebbero coesistere lui e Lukaku, ma devono giocare da soli. Hanno caratteristiche diverse, per me sono più da 4-3-3. Possono coesistere, ti danno un'alternativa importante comunque. Per me qualche anno fa era stato un po' sopravvalutato. Ha fatto però Juve e PSG, anche discretamente bene. Quest'anno ha trovato un ambiente che lo ha coccolato e fatto crescere, per me rimane sopravvalutato. Il Napoli farebbe un bell'investimento, Lukaku ti da più garanzie".

La Juventus ha preso David, ma serve anche Osimhen:

"Sono un grande estimatore di Osimhen. Il Napoli va alla ricerca di Lucca, Lang, Kean e invece fanno di tutto per dare via Osimhen...La Juve? Chiunque farebbe un grande investimento con lui. E' fisico, forte, veloce, ci penserei subito a prenderlo".