Bonanni: "Raspadori? Non basta. Napoli molto indebolito e nuovi arrivi sono scommesse”

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del possibile approdo di Giacomo Raspadori al Napoli: "E' un giocatore richiesto, che può fare molto comodo al Napoli ma non credo che abbia risolto con lui la situazione. Rimane il gap con le altre, il Napoli si è indebolito di tanto. I giocatori che ha preso sono scommesse. Si è indebolita rispetto a Roma, Inter, Milan, Juve. Fa bene Spalletti a fare quadrato. Per me i tre mesi prima del Mondiali saranno fondamentali".