Podcast Bonanni: "Se Di Lorenzo sarà ancora titolare vuol dire che Spalletti s'è impuntato..."

vedi letture

L'ex calciatore e allenatore Massimo Bonanni a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del giorno.

Italia contro Israele, vietato sbagliare:

"Credo che stasera sia una partita molto importante, come ha detto Spalletti. Credo che l'Italia non abbia troppi problemi a vincerla. Siamo superiori. Se dovesse giocare Di Lorenzo non è che ci rimarrei male, però la vedo come una forzatura, come se si fosse impuntato. Farlo riposare sarebbe giusto, hai la possibilità di ruotare. Darei la possibilità a un altro, per metterlo alla prova".

Caso ultras, non era meglio che Spalletti non rispondesse per non creare polemiche con Inzaghi?

"Come tutte le cose, avrebbe potuto dribblare la domanda. Mi sembra di ricordare che quando c'è stata la risposta, era anche abbastanza infervorato. Magari ha dato fastidio il modo in cui si è espresso".

Guardiola ha detto che non sa se resta al City: potrebbe venire in Italia?

"Potrebbe scegliere una Nazionale o come Klopp. Lui, se dovesse andare via dal City, potrebbe scegliere qualsiasi cosa, dipende da lui".

Scelta sbagliata quella di Klopp di fare il manager?

"Klopp è più verticale di Guardiola, al quale piace il giocatore forte tecnicamente. Quella di Klopp è stata una scelta importante quella di non tornare in campo, conoscerà un altro tipo di stress. Il risultato peserà molto sul suo lavoro. Sarà un compito più difficile che gli darà più stress".