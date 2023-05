Boniek: "Benitez o Luis Enrique? No, in Italia c'è un tecnico che mi incuriosisce"

Il vicepresidente Uefa, Zibì Boniek, è intervenuto a “Febbre a 90“, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

Il vicepresidente Uefa, Zibì Boniek, è intervenuto a “Febbre a 90“, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: "Futuro tecnico? Si fanno nomi assurdi, gente quasi…bollita, nella vita non c’è bisogno per forza di allenatori affermati, Italiano è un allenatore che mi incuriosisce, leggo di Luis Enrique, o anche del ritorno di Benitez, ma non mi stuzzicano. Auguro al Napoli invece di proseguire sulla strada del gioco e di trovare il tecnico giusto".