Boniek: "Ho parlato con Milik. Fossi stato in lui non avrei mai lasciato Napoli"

Zibi Boniek, presidente della Federazione polacca, ha parlato dell'ex azzurro Arkadiusz Milik nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "So che Milik è soddisfatto del Marsiglia ma io, se giocassi in Italia, ci penserei molto prima di andar via da quel campionato. Peccato sia finita così. Senza togliere nulla a Marsiglia ma io non avrei lasciato mai Napoli. Però mi ha detto che è felice li quindi va bene".

ALTRI TEMI - "Oggi non ha valore il gol che vale doppio in trasferta. Prima era più difficile segnare fuori casa, oggi non è cosi. E' una proposta che ho fatto anni fa, non dopo l'eliminazione della Juve col Porto. Non ho alcun interesse a difenderli ma era giusto andassero ai rigori. Agnelli mi mise il soprannome 'bello di notte' a cena con Kissinger. Mi presentò così. Con me in campo la Juve ha vinto tante finali".