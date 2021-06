Boninsegna esalta Jorginho: "Tra i migliori registi nella storia dell'Italia"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex calciatore Roberto Boninsegna ha parlato della Nazionale impegnata a Euro 2020: "Sono rimasto impressionato dal bel gioco dell’Italia. La Nazionale partecipa sempre per vincere, ma non enfatizziamo i risultati perché abbiamo incontrato squadre di terza serie. Quindi non illudiamoci, senza togliere nulla ai ragazzi che sono stati bravissimi".

Jorginho faro del centrocampo?

"Jorginho è uno dei più grandi registi che l’Italia abbia mai avuto".