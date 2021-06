Boninsegna: "Jorginho è tra i più grandi registi avuti dall'Italia"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, l'ex calciatore Roberto Boninsegna ha parlato della Nazionale impegnata a Euro 2020: "Sono rimasto impressionato dal bel gioco dell’Italia. La Nazionale partecipa sempre per vincere, ma non enfatizziamo i risultati perché abbiamo incontrato squadre di terza serie. Quindi non illudiamoci, senza togliere nulla ai ragazzi che sono stati bravissimi.

Jorginho faro del centrocampo? Jorginho è uno dei più grandi registi che l’Italia abbia mai avuto.

Manca forse un vero bomber? Davanti purtroppo ci manca un attaccante, giocando con una sola punta se si fa male Immobile e Belotti siamo in difficoltà.

Dopo può arrivare questa Italia? Non esaltiamoci per gare che bisognava vincere, adesso viene il difficile. Sicuramente questa Nazionale può andare fino in fondo”.