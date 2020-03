Bonolis: "Chi vincerà qualcosa quest’anno, lo avrà fatto in un percorso alterato"

Paolo Bonolis, intervistato in esclusiva ai microfoni di Radio Marte nel programma “Si Gonfia la Rete”, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo diversi temi interessanti: "Aspettiamo che le autorità ci dicano quando si potrà giocare in sicurezza. Tornati indietro di una settimana? Si, è vero, forse c’era la speranza che si sarebbe potuto verificare qualche episodio favorevole per non perdere gli incassi. Non credo esista altra spiegazione.

Coppa Italia e Scudetto? E’ ovvio che vorrei vincesse entrambe l’Inter. In ogni caso, chi vincerà avrà vinto uno scudetto strano, figlio di una situazione imponderabile, come è successo in vari momenti della storia. Come sarebbe andata se non fosse successo tutto questo?… Chi vincerà dirà che avrebbe vinto comunque e sarà contento, ma, comunque, c’è stata una alterazione del percorso… Abbiamo mandato giù tanti prodotti alterati anche senza Coronavirus, l’importante è che tutti, soprattutto i più a rischio, passino questo brutto momento”.