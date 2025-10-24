Bonolis contro Conte: "Paravento! Prima diceva che erano pochi i giocatori, ora sono troppi..."

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Paolo Bonolis, conduttore televisivo e tifoso dell’Inter: “Dopo una scoppola, dopo una situazione difficile c’è voglia di riscatto e quindi c’è maggiore determinazione invece nella sicurezza di essere forti ci si può rilassare un pochettino. Capita nello sport di prendere una scoppola improvvisa, che ci sia una giornata negativa o che vada tutto al contrario, ma non deve essere una discriminante morale. Parliamo di professionisti per cui non sarà un dramma la gara col PSV. A noi quella serata storta ha pesato tanto perchè era una finale di Champions, ma il Napoli ha perso una partita, può capitare.

Conte è un ottimo allenatore, lo apprezzo, mi fa ridere perchè a volte è un pò paravento, ma ci sta. Quando ha pochi giocatori dice che sono pochi, quando ne ha tanti dice che sono troppi, non ha via di mezzo. A Roma si dice che mette le mani avanti per cascare dietro, ma è un’astuzia comunicativa".