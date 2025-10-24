Serginho: "Anche se ultimamente non vola, il Napoli non va sottovalutato"

Serginho, ex calciatore del Milan, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare della corsa scudetto dei rossoneri e delle competitor in Serie A: "Stasera non sarà facile perché il Pisa si chiuderà e trovare spazi non sarà semplice. Il Milan però ha la possibilità di mantenersi primo in classifica e magari di allungare rispetto alle dirette concorrenti. Ho fiducia nei rossoneri che con il rientro di Leao dall'infortunio sono in crescita. Il portoghese i mezzi per fare la differenza li ha. Ora tocca a lui sfruttarli".

Milan capolista anche se Massimiliano Allegri continua a frenare sul discorso scudetto: "Ha ragione perché è troppo presto per sbilanciarsi. Il campionato è ancora lungo: la Juventus, pur non al top, è forte, l'Inter sta tornando e il Napoli che ultimamente non vola, non va sottovalutato. Tra qualche mese potremo capire meglio".