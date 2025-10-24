Infortunio Hojlund, Alvino: "Avete capito come si è fatto male?"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Radio Crc alla vigilia della partita contro l'Inter per parlare anche di possibili scelte di formazione di Conte: "Non dovesse farcela Hojlund, io non mi sento personalmente, ma non come notizia ma come sensazioni, di sposare questa tesi del falso nueve. Non l'avevo fatto per la gara col Psv e infatti ha giocato Lucca e continuo ad andare avanti su questa linea.

Quella del falso nove la vedo più un'invenzione di carattere giornalistico, ma dato che ci sono giornalisti più informati di me lo scrivono perché avranno le loro fonti. Per me se non è Hojlund sarà Lucca, poi vediamo. Infortunio Hojlund? Se c'è questo problema lo si deve purtroppo a quello che è successo in nazionale e non a Conte o ai campi di Castel Volturno".