Podcast Incocciati: "Inter favorita, ma sono curioso della reazione del Napoli e di Conte"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Incocciati: "Le parole di Dybala? Perdere in casa fa sempre male ma la ricerca dell'alibi non è mai buona nello sport. Certe dichiarazioni devono essere spiegate, altrimenti rimane sempre il dubbio che ce l'hai con qualcuno. Spiegare le motivazioni di certe parole sarebbe opportuno".

Mentre su Napoli-Inter ha detto: "Hojlund non ci sarà e Lucca mi pare in forse. Si parla di De Bruyne falso nueve, ma io farei giocare ancora Lucca. Bisogna capire cosa vogliono fare di questo ragazzo, se vogliono lasciarlo in balia di queste giuste critiche o difenderlo. L'Inter è favorita, ma certe partite vanno sempre giocate, alla fine il Napoli ha il dovere di riconquistare l'autostima perduta in Olanda. Il Napoli sembra soffrire certe situazioni, sono curioso di vedere la reazione. Sono curioso di vedere cosa svilupperà Conte e come reagirà la squadra".

Mentre su Lazio-Juve: "Due squadre che stanno trovando la propria identità. La Juve ha difficoltà a realizzare, è compito del tecnico trovare le soluzioni giuste. E poi la Lazio sta trovando un'identità, ci sono turbolenze che non aiutano ma da entrambe le parti sarà difficile".