Spinazzola: "Focus sul campionato. In Champions bisogna vincere, ma si passa dalla A"

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha parlato a Radio Crc, rispondendo anche a una domanda sulla Champions League: "Champions League? Al momento il nostro focus è sulle prossime partite di campionato. Ovviamente in Europa dobbiamo provare a vincere il più possibile, ma si passa per le vittorie in Serie A e sull'essere uniti.

Io cerco di dare sempre il mio massimo in ogni partita, ma sinceramente preferisco che la squadra vinca: è il mio unico desiderio".