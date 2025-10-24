Da Milano, Togna: "Risultati e prestazioni, l'Inter arriva al big match nelle migliori condizioni"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Simone Togna, corrispondente da Milano per Tuttosport: “Lo 0-5 nella finale di Champions resterà un’onta nella storia nerazzurra per le dimensioni della sconfitta, anche se c’è sempre da ricordare che per giocare una finale, devi arrivarci. L’Inter affronta il Napoli nelle migliori condizioni possibili, è reduce da 7 vittorie di fila e soprattutto da prestazioni che hanno convinto. I calciatori stanno ritrovando fiducia e voglia di lottare, in campo stanno arrivando i risultati per cui la situazione è ottimale sia in campionato che in Champions. E’ il gioco frizzante oltre alla fame di vittoria che fa ben sperare perchè tutta l’Inter si sacrifica, ogni calciatore gioca per il compagno.

Chivu dà la formazione ai calciatori 3 ore prima dell’inizio del match ed è difficile avere un undici prima della partita. Ma credo che contro il Napoli scenderà in campo la stessa formazione che ha battuto la Roma 1-0 all’Olimpico la settimana scorsa”.