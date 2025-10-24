Alvino: "Lucca è da Napoli, ma ha più pressione e doveva essere il vice Lukaku"

Il giornalista Carlo Alvino, nella sua trasmissione 'Napoli Podcast', si è soffermato a parlare di Lorenzo Lucca rispondendo alla domanda se sia o meno un calciatore di livello per gli azzurri: "Sì, Lucca è un calciatore da Napoli non fosse altro per quello che ha fatto l’anno scorso. Un conto è giocare a Udine e un conto è giocare a Napoli: la pressione. e gli obiettivi.

All’Udinese, se ti salvi e vai a metà classifica è come se avessi vinto uno scudetto, nel Napoli di oggi se vai fuori dai primi quattro posti è un fallimento. Quindi si gioca con una pressione diversa. Due: arrivi a Napoli per fare la riserva, io lo dico sempre e lo ripeterò fino alla noia. Vieni acquistato dal Napoli per fare la riserva di Romelu Lukaku, devi imparare da Lukaku e da Conte quello che vogliamo dal centravanti del Napoli. Il ragazzo firma e il Napoli paga fior di quattrini…”.