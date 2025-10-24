Del Genio s'interroga: "Hojlund salta 3 gare per affaticamento? Si fatica a sapere..."

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato a parlare dello strano caso dell'affaticamento muscolare di Rasmus Hojlund. Di seguito le sue dichiarazioni: "Hojlund a Torino c’era e Conte disse che era lì per provare a giocare e quindi in base a questo me lo aspetto ad Eindhoven.

Poi è mancato lì ed ho detto benissimo c’è la sfida all’Inter. Ora salta anche l’Inter e permettetemi dei punti di domanda, tra l’altro non avendo un pregresso particolare si infortuni. Un giocatore non infortunato ma affaticato salta tre partite e si fatica a saper qualcosa con un filo logico? Vai a capire qualcosa".