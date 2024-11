Bordin: "Meret? Dal replay si nota un dettaglio sul tiro di Calhanoglu"

L'ex azzurro Roberto Bordin è intervenuto a Radio Marte per commentare la gara di domenica: “Meret? Si vede bene come il tiro di Calhanoglu abbia cambiato direzione, non permettendo al portiere di respingere con forza il pallone. Poteva forse fare di più ma il cambio di direzione del pallone lo ha spiazzato.

Lukaku? Si è trovato ad essere marcato da difensori molto bravi, come nel caso di Acerbi. Ha avuto poche palle giocabili. Fuori area esprime al meglio il suo potenziale al momento, dove è difficile da marcare ed interpretare per i difensori avversari. Voluto da Conte come terminale offensivo ideale per il suo gioco, fa respirare la squadra, gioca di sponda, dialoga con i compagni.

McTominay? Impossibile rinunciare a un centrocampista di queste qualità. Abbina quantità a qualità, bravo nelle due fasi, duro negli interventi senza essere cattivo, pulito, deciso nelle entrate, imposta, sa fare i tagli giusti, corre, e fa anche gol. Acquisto straordinario del Napoli”.