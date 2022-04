Bordin: "Spalletti ha fatto buone cose e superato momenti difficili, deve restare"

"In questo momento Spalletti si rimboccherà le maniche e cercherà di caricare al massimo i ragazzi”.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex allenatore della Moldavia ed ex azzurro Roberto Bordin: "Penso che l’allenatore deve sempre valutare ed è sempre davanti a tutti come responsabilità, come ha detto lo stesso Spalletti. I momenti più difficili per il Napoli sono stati a metà campionato, con gli infortuni e la Coppa d’Africa, dove ha fatto grandissime cose. Ora gli ultimi risultati non sono colpa di Spalletti, ha un carattere forte e sa che poteva essere l’anno giusto per vincere il campionato. Purtroppo sono incappati in gare storte con Fiorentina e Roma e poi a Empoli è arrivata una bella batosta. Spalletti ha fatto delle buone cose e per me dovrebbe rimanere.

Ogni volta accade qualcosa al Napoli e poi non vince? Forse non si è ancora pronti per vincere lo scudetto. Bisognerà fare dei ritocchi per rendere la rosa più competitiva. A vincere è solo una quindi anche per chi non vincerà tra Milan e Inter sarà un fallimento. E’ un dispiacere per il Napoli perché quest’anno davvero poteva essere l’anno giusto, ma come detto sono discorsi che fanno tutte le squadre più importanti.

Come è avere un presidente che controlla l’operato di un allenatore? Il tecnico deve valutare cosa è successo in queste ultime partite andate male per voltare pagina e finire in bellezza il campionato facendo più punti possibili. In questo momento Spalletti si rimboccherà le maniche e cercherà di caricare al massimo i ragazzi”.