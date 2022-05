Bordin su Gollini: “Portiere moderno, ha il potenziale per giocare a Napoli”

"Ha avuto esperienze importanti in Inghilterra, ha bisogno di avere continuità ma è sicuramente un talento tra i portieri italiani".

© foto di Federico De Luca

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex allenatore della Moldavia ed ex azzurro Roberto Bordin: "E’ un giocatore molto interessante e valido. E’ un portiere moderno, perché è molto bravo anche con i piedi. Ha avuto esperienze importanti in Inghilterra, ha bisogno di avere continuità ma è sicuramente un talento tra i portieri italiani. A Napoli non è semplice giocare, ma ha le potenzialità per farlo.

Barak? Nel 4-2-3-1 di Spalletti potrebbe giocare dietro l’attaccante. Quest’anno ha dato molto anche in fase difensiva col gioco che faceva Tudor. E’ ovvio che il meglio di sé lo dà quando attacca, può fare anche l’esterno ma da mezzapunta può essere devastante. Quando è stato bene fisicamente era padrone del campo nel Verona, è migliorato tantissimo ed è sicuramente da grande squadra”.