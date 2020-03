Borghi sicuro: "Impossibile giocare a calcio in Italia e nel resto d'Europa"

Il giornalista Stefano Borghi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito all'emergenza Coronavirus che si è abbattuta su tutta Europa: "Non si può giocare a calcio in Italia e in tutta Europa. L'Italia è l'esempio di ciò che succederà in tutte le altre parti. Bisogna attuare delle misure drastiche per rispondere a questa emergenza. Una partita di calcio è una forte possibilità di diffusione. Spiazza l'idea di non trovare un'idea comune: bisogna agire e bisogna farlo velocemente"