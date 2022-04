Bortolazzi: “Il Napoli è una corazzata, ma per me la Fiorentina è la sorpresa del campionato"

Parla così a Tuttomercatoweb.com Mario Bortolazzi, allenatore ex centrocampista rossonero.

"Spero possa vincere lo scudetto il Milan, anche per l'amico Pioli". Parla così a Tuttomercatoweb.com Mario Bortolazzi, allenatore ex centrocampista rossonero.

Napoli-Fiorentina domenica come sarà?

"Si affrontano due squadre che stanno giocando molto bene, il Napoli è una corazzata ed è andato a vincere a Bergamo. La Fiorentina sta facendo bene, la sto seguendo da inizio stagione e per me è la sorpresa del campionato".