Brachino contro Spalletti: “Soffre di un disturbo narcisistico, per questo ha escluso Mertens”

Il giornalista Claudio Brachino è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione "Terzo Tempo”

TuttoNapoli.net

Il giornalista Claudio Brachino, conduttore della trasmissione "Terzo Tempo”, in onda su Tele A, ha parlato del rapporto tra Mertens e Spalletti ai microfoni dell'emittente televisiva: "Per me Spalletti soffre di un disturbo narcisistico. Un difetto psicoanalistico che si è tradotto in un difetto e un errore tattico: l'esclusione di Mertens. Esclusione inspiegabile se non con una conflittualità, dietro le quinte, tra il tecnico e il giocatore. Dries è il vero campione che ha il Napoli e cambia completamente la fisionomia della squadra".