Brachino: "Solo Conte può ristabilire questa squadra! Su di lui zero dubbi..."

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Claudio Brachino, editorialista Italpress: "De Laurentiis ha preso il top player che tutti volevano: Antonio Conte e su di lui non ci sono dubbi. Si sapeva già che fosse un personaggio complicato, che vuole incidere sul mercato, che vuole un certo tipo di attenzione da parte dalla società. C’è stato questo incidente, questo nodo Osimhen che si è aggrovigliato sempre di più e rischia di diventare un problema, siamo quasi off limits. Quasi tutte le squadre, anche le più bravi, sono tutte imperfette, cantieri semi aperti, ma la vicenda Osimhen-Lukaku è davvero complessa.

Conte ha responsabilità per la partita contro Verona? Formalmente sì, certo. Non è una cattiva squadra e neanche l’anno scorso lo era, ma è una questione ambientale, un crollo di quel tipo non è solo responsabilità dell’allenatore. Evidentemente la squadra non si è ristabilita mentalmente. D’altro canto, se non va bene Conte, chi va bene? Parole di Conte? Mi colpisce un Conte così dimesso, poi c’è stata la polemica sul labiale che si è espresso male con dei giocatori e non va bene. Napoli si deve togliere di dosso questa specie di magheggio che si porta addosso, deve tornare ad essere una grande squadra, godendosi il calcio".