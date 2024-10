Podcast Braglia a sorpresa: “Atalanta unica avversaria del Napoli per lo scudetto”

vedi letture

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Un giudizio sulla prestazione di Vicario?

"Non penso che sia una responsabilità sua il gol. Si può sempre fare di più, ma credo che le responsabilità siano minime nell'occasione. Ha fatto una prestazione buona".

Soulé vale i 30 mln spesi dalla Roma?

"Ci vuole tempo per la valutazione di un giovane. Ritengo elevata la quotazione, ma quando vai al negozio Juve, il giocatore lo devi pagare. L'errore però è valutare il costo e quindi le prospettiva future. Io aspetterei un po' per dire se è stata una valutazione giusta o sbagliata".

Quale il calciatore che può essere decisivo in questa ripartenza?

"Lookman, perchè vedo nell'Atalanta l'unica avversaria del Napoli. L'Inter? Per me Inzaghi ha fatto il suo tempo".

Da quale big si aspetta una ripartenza sprint?

"Io mi aspetto che l'Atalanta inizi la rincorsa per il vertice della Serie A. Non la considero fuori dalla lotta".