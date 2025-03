Podcast Braglia: “Napoli favorito per lo Scudetto! Juve? Conte costa troppo, prenderei Gasperini”

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato dei temi di giornata a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Ho letto l'intervista de La Gazzetta a Bonucci, dove parla anche del futuro della panchina della Juventus:

"Motta non è pronto per una squadra come la Juve. Indipendentemente dal quarto posto, Conte costa troppo, se vuoi una continuità in quel progetto allora sceglierei Gasperini".

Che fare con Giuntoli?

"Se la società dovrà esautorare Motta, è automatico che anche Giuntoli dovrebbe essere messo da parte. Ma trovo che nel calcio del domani la figura del ds è inutile, perché l'allenatore-manager è quello che sta emergendo sempre di più".

Cosa aggiunge sulla Juve?

"L'unico giocatore valorizzato da Motta è Di Gregorio. Non ho mai visto un portiere della Juve che fa queste parate. Il migliore in campo è quasi sempre lui e poche volte nella storia della Juve ho visto portieri che parano così tanto. Se non c'era Di Gregorio domenica, la Juve ne avrebbe presi ancora di più di gol".

Nella lotta Scudetto chi vede meglio ora?

"Napoli-Inter vale quasi una vittoria del campionato per il Napoli. Lì si è visto che il Napoli è una squadra tosta ed è la candidata numero uno per vincere il campionato, con un allenatore come quello che non tralascia nulla. Ma per l'Atalanta è un'occasione d'oro. E i finali di stagione dell'Atalanta sono sempre stati incredibili".