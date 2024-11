Podcast Braglia non ha dubbi: "Con Ranieri tornerà subito la Roma, saranno cavoli per il Napoli!"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex portiere Simone Braglia: "Ranieri? Era plausibile che si arrivasse a questa soluzione. Fosse andato avanti questo trend, una delle indiziate a retrocedere era la Roma, nonostante il blasone. E' stata la sconfitta di chi ha consigliato i Friedkin a prendere certe persone e a costruire una squadra così. Credo che Ranieri è la persona migliore da prendere. Ma non è finita, ora ci vuole un altro sforzo della società e di Ranieri, serve gente che conosca l'ambiente e possa gestire una squadra come questa".

Ranieri rimetterà al centro i veterani inizialmente: "Mi è piaciuta la frase di Ranieri in cui dice che al presidente ha detto che sono stati fatti spendere tanti soldi. la dice lunga sulla gestione post-De Rossi di questo club. Detto questo Svilar è andato in crisi anche lui, perché non è quello visto tempo fa. Ma è normale se l'ambiente non ti facilità. Ma anche lui con Ranieri credo possa riprendersi".

Certo subito tre sfide durissime per Ranieri: "Il momento è complicato, ma mi è bastato vederlo in aeroporto Ranieri. Quello che conta è ritrovare l'aspetto mentale. Per me ha giocatori per fare un campionato di prestigio. Gli errori ci stanno e hanno portato la Roma a questo livello. Già col Napoli il recupero di quell'entusiasmo che mancava da tempo può far tornare la Roma. Per me farà una partita gagliarda e sono cavoli per il Napoli".

Italia, molto bene con il Belgio: "Credo che bisogna fare gli applausi a Spalletti, c'è una freschezza che non vedevo da tempo. E complimenti per aver riscoperto Rovella. Un centrocampo come quello visto ieri in tanti ci invidierebbero. La forza ieri sera è stata la fase dei tre di centrocampo. Non capisco come mai Rovella sia arrivato così tardi in Nazionale. E non mi capacito come la Juve se lo sia fatto scappare, e mi chiedo come Allegri e poi Sarri non lo abbiano notato e fatto giocare o non gli abbiano dato fiducia".

Quanto manca Tonali al Milan e alla Serie A? "Manca lo spessore del giocatore. Ha fatto vincere il Milan, così come Kessiè. Erano due giocatori di sostanza, due giocatori universali, e chi ce li ha difficilmente se li lascerà scappare".