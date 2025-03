Braida sta con Conte: "Il mercato invernale dovrebbe durare una settimana"

L'ex dirigente del Milan, Ariedo Braida, ha rilasciato una intervista a La Stampa nel corso della quale ha parlato della sessione invernale del calciomercato che a suo dire "dovrebbe durare una settimana al massimo". Pensiero questo espresso spesso da Conte ma anche da altri allenatori che lamentano la durata del mercato invernale. Un mese, tutto gennaio.

Quante volte è stata decisiva?

"Io la vedo così, a stagione in corso meno operazioni si fanno e meno errori si commettono.Salvo rarissime eccezioni, giocatori che facciano la differenza non si spostano a stagione in corso. Se ripenso anche al mio Milan, forse solo con Desailly siamo riusciti a prendere un elemento decisivo".