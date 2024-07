Podcast Brambati: "Con Conte non si scherza! Su Osimhen non si guarderanno i centesimi..."

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Napoli, Conte parte subito forte con gli allenamenti:

"Non si scherza proprio, lo si sapeva. Quando prendi uno come lui sai dove vai a parare".

Lukaku obiettivo se parte Osimhen?

"Sì, ma il primo passo è che Osimhen venga venduto. Da quello che ho capito non staranno lì a guardare i centesimi, stavolta si andrà a fare una trattativa, perché la clausola difficilmente verrà pagata. Il mercato sta entrando nel vivo ma siamo ancora all'inizio. Io credo che alla fine si arriverà al dunque e Osimhen andrà via".

Quale l'operazione di mercato finora che le è piaciuta di più?

"Se dovesse andare Morata al Milan, farebbe un ottimo acquisto. A chi diceva lo scorso anno che la Juve fosse già da Scudetto, Giuntoli ha risposto dicendo che non è così. Perché ha già cambiato molto a centrocampo. Altrimenti fai di tutto per tenerti Rabiot, McKennie...Già così è quasi rivoluzionata la mediana, poi ci sono il portiere e Chiesa che dovrebbero andare via. Quindi la rosa non era così impeccabile".

Si parla di alcuni giocatori fuori dai piani di Motta, da Arthur a Rugani, fino a Milik. Concorda?

"Secondo me Rugani potrebbe servire, è un giocatore che quando è stato impiegato il suo lo ha dato, ha esperienza e come rincalzo ci sta. Gli altri hanno dimostrato che possono stare in squadre che non possono lottare per lo Scudetto. Questo allenatore mi sembra che abbia le giuste ambizioni, non è arrivato alla Juve per dire che è un punto di arrivo ma anzi lo ha preso come un punto di partenza. L'impatto sull'ambiente è stato subito incisivo. Io sono curioso poi di vedere ancora Giuntoli, soprattutto a vendere più che a comprare. Mettere fuori gente come Arthur, di difficile collocazione, vuol dire poi avere una certa abilità. Lo valuto più nelle uscite che nelle entrate".

Dani Olmo, lei sceglierebbe lui al posto di Koopmeiners?

"A me piace molto, e credo si sposi anche con le idee di Thiago Motta. Credo che piaccia anche a lui ma credo sia troppo per le casse della Juventus ora".

Lazio-Immobile, è finita: che ne pensa?

"Non conosciamo proprio la storia tra le righe, quindi è difficile farsi un'opinione. Comunque se è finita così, è perché forse sono contenti tutti. Forse lui voleva un fine carriera all'estero, e lo sarà anche Lotito contento. Mi dispiace che nonostante tutto quello che ha fatto in questi anni alla Lazio, è stato contestato per un anno non all'altezza".