Podcast Brambati: "Conte non ha rifiutato la Juve per restare a Napoli! Vi dico com'è andata…"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Inter, si avvicina Chivu:

"E' la terza scelta dell'Inter, la prima era la riconferma di Inzaghi, che è andata a vuoto, poi c'era Fabregas e forse pure Vieira. Sono allenatori che non hanno l'esperienza di un'Inter che comunque è stata in lotta su tre fronti. C'è da sottolineare un fatto: quando un allenatore è sotto contratto, passi attraverso la società con cui sei sotto contratto, e se quella non apre alla cessione non c'è nulla da fare. A Como è qualcosa di clamoroso quello che è successo, più di quanto visto con Conte a Napoli. Fabregas credo però che non sia stato molto convinto comunque. Ho sentito il suo assistente Cassetti, che mi ha detto che per prendere Fabregas devi anche prendere giocatori per il suo gioco. E non so che possibilità ha l'Inter sul mercato ora. E poi devi svecchiare una rosa che per parecchi elementi è oltre i 30 anni. Vi do una news: Marotta ha chiamato Cherubini per Leoni, gli ha chiesto 20 mln e Marotta ha detto 'Io 20 mln non li ho'. Ma non so se non li ha per Leoni o proprio non li ha. Forse è più la seconda versione. Oggi l'Inter non ha il potere sul mercato del Napoli".

E la Juventus?

"Gasperini non l'hanno cercato. Nel momento in cui Conte non va alla Juve, mille procuratori, anche senza contattare l'assistito, si sono proposti. E Chiellini ha detto che non essendo arrivati a lui, si continua con Tudor. Nessuno ha detto di no alla Juve, tantomeno Gasperini. E' la Juve che ha detto di no a tanti. Logico che in questo momento devi mettere a posto tutti i danni fatti da Giuntoli".

Su Inzaghi che dice?

"Non più di un mese fa l'Inter vince contro il Barcellona e due giorni dopo Inzaghi fa un'intervista e dice che il bello deve ancora venire. Se n'è andato per 50 mln, basta. Io non giudico la scelta, perché è talmente personale...Abbiamo offerto io con un'altra persona 37 mln in due anni ad Allegri per l'Arabia, per la stessa squadra, lo scorso anno e ha rifiutato".

Juric-Atalanta, che ne pensa?

"Perchè ha il procuratore che spinge. Dopo aver annientato il Monza, proverà ad annientare l'Atalanta".

Perché Conte ha detto no alla Juve?

"Non l'ha rifiutata. Le cose che ha detto ADL dopo la partita sono balle. Non è vero che lascia andare chiunque non vuole rimanere. Ha giocato sul tavolo mediatico in quel modo, sull'altro ha detto a Conte che doveva rispettare il contratto e che nel caso non avrebbe accettato le dimissioni e che avrebbe preso poi Allegri. Logico che lui vorrebbe chiudere un cerchio alla Juve, ma lui non l'ha rifiutata la Juve. Chiellini sapeva fin dall'inizio che sarebbe stato un percorso tortuoso portarlo alla Juve, ma ci ha provato".