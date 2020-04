Brambati contro l'ipotesi Playoff: "Lasciamoli ad altri sport come basket e pallavolo"

L'ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di Tmw, nella trasmissione Maracanà, al possibile prosieguo della stagione calcistica: "Lo sport deve seguire quello che fanno i governi. Si cercherà di trovare una soluzione, ma lo sport e il calcio sono le ultime cose a cui pensare ora. E' azzardato ora fare ipotesi di ripresa. Non dimentichiamoci dell'errore fatto con le porte aperte e le discussioni in merito".

NO AI PLAYOFF - "No, perché il campionato italiano non sono da calcio, sono più da basket o pallavolo". Sono d'accordo con la riduzione degli stipendi, è una cosa saggia. Sono contento che lo sport e in particolare il calcio, dia il buon esempio".