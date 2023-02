A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento de Il Tackle di Massimo Brambati

TuttoNapoli.net

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento de Il Tackle di Massimo Brambati: "Il Napoli è diventato un alibi per quelle dietro. Ok gli infortuni, ma le coppe ce l'ha anche il Napoli. Le squadre che inseguono sono straordinariamente indietro. Il mio tackle comunque oggi è su Milan e Juventus. Mi stanno deludendo, la Juve ha fatto anche una Champions disastrosa, oltre al campionato. Non posso condividere il pensiero di Allegri, che parla di salvezza. La Juve ha fatto un mercato importantissimo, ben 7 acquisti, come Gatti, costato 10 mln e il cui acquisto è stato avallato dal tecnico".