Brambati: "Mercato estivo un flop! Infortuni? Non c'entrano con la preparazione"

Massimo Brambati, ex calciatore e agente Fifa, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Vittoria Coppa Italia e qualificazione in Champions sono i due obiettivi perseguibili attualmente dal Napoli. A meno di clamorosi scivoloni dell’Inter, tenere il passo dei nerazzurri mi pare improbabile. Certo, nel calcio mai dire mai, è logico però che non devi più sbagliare ed approfittare di eventuali errori altrui. E’ chiaro però che gli obiettivi da perseguire concretamente e realisticamente sono questi due. Alisson e Giovane devono dimostrare di poter fare la differenza e di poter giocare come vuole Conte, che non è facile. Credo sia questa la motivazione che devono avere per potersi ritagliare un posto Quelli che li hanno preceduti hanno avuto in questo diverse difficoltà, come Lang. Conosco bene Conte: ha dei particolari che possono sembrare a primo acchito folli, ma poi vince e c’ha ragione lui. Quindi se Conte metterà Rrahmani a destra dietro, non mi permetto di mettere becco.

Bocciatura Beukema? Il giocatore probabilmente non ha risposto come Conte si aspettava rispondesse. Non seguendo gli allenamenti, credo ci sia qualcosa che non sia andato bene a livello di rendimento. Antonio forse si aspettava di avere qualcosa in più da lui: se si gioca a tre dietro e nei tre dietro non c’è lui, la bocciatura è chiara. I dati dicono che Conte non fa bene quando le sue squadre devono disputare la Champions: quest’anno, però, gli infortuni hanno determinato l’andamento della squadra. L’Inter senza Lautaro, Barella, Bastoni per due, tre mesi se non di più non sarebbe dov’è adesso, non scherziamo! Vi assicuro che gli infortuni non c’entrano nulla con la preparazione! Di Lorenzo, Meret, Gilmour non c’entrano nulla con la preparazione.

Leviamo ogni dubbio: chi ha fatto il mercato ha sbagliato completamente dal punto di vista tecnico ed economico (31mln per Beukema non li avrei mai spesi, come non ne avrei mai spesi 35 per Lucca): sbagliati calciatori e valutazioni degli stessi, sia molto chiaro. Non so chi l’abbia fatto, ma chi ha fatto la campagna acquisti l’ha sbagliata, non permettendo a Conte di avere i ricambi giusti al momento giusto. Lo stesso Hojlund non è Lukaku. Mi dispiace, ma non è più questione di sfortuna: qui c’è qualcuno che ci mette mano e non fa le cose come dovrebbe! E’ una vergogna che il Napoli giochi il mercoledì e poi il sabato alle 18!!!!! Non scherziamo! Non è corretto”.