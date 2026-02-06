De Maggio: "Bisogna resistere nelle prossime quattro. Da marzo tutto diverso..."

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “E’ il momento più importante della stagione del Napoli, bisognerà tenere botta nelle prossime quattro partite. Febbraio è il mese decisivo per gli uomini di Conte che devono provare a consolidare un posto nelle prime quattro e, provare, ad andare avanti in Coppa Italia. A marzo sarà tutto diverso, rientreranno in molti tra gli infortunati e le altre big avranno gli impegni europei”.