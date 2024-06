Brambati: “Non so se ADL sia il presidente giusto per Conte. Ha sempre litigato con tutti..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati: "Sono stato a pranzo con Allegri due settimane fa a pranzo. Lui mi ha detto che gli piacerebbe provare un'esperienza in Premier, ma non mi ha detto che ha un'offerta. E' vero anche che Paratici, che sotto sotto fa ancora qualcosa anche se è squalificato, possa pensarci e possa Allegri andare al Tottenham. ma non è detto che ci vada".

Lazio, si pensa al dopo-Tudor:

"Baroni mi dicono in pole. Allegri? Non so se c'è stato un contatto".

Conte si è presentato a Napoli:

"E' l'allenatore giusto per il Napoli ma non so se Napoli sia la piazza giusta per Conte. E con questo non intendo i tifosi ma il presidente, che ha litigato con tutti gli allenatori che sono andati via praticamente. Tutte le storie sono finite un po' male, al contrario per esempio di Pioli, che si è lasciato bene col Milan. Qui manca un ds vero, sapere che Pioli era comunque la seconda scelta di ADL, io avrei preso Conte e il primo anno lo avrebbe pagato Pioli. Anche se io, ripeto, Conte lo avrei visto alla Juventus. Però la piazza Napoli è ideale per il lavoro che intraprende Antonio, che è quello di ricostruire, come ha fatto con la Juve e l'Inter. Ma c'è un punto di domanda: lui chiede grandissima applicazione e sacrificio, vedremo come si comporteranno i calciatori, se saranno disponibili a tutto questo".