Podcast Brambati: “Non so se il Napoli farà filotto! Inter, l'aspetto fisico sarà determinante”

vedi letture

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Che ne pensa dell'Inter?

"E' passata contro una squadra più forte. Tanto merito all'Inter, all'allenatore, ai giocatori e alla società, va suddiviso il merito. Il Bayern tra andata e ritorno ha giocato senza giocatori importanti però, va detto questo. Però la Champions è così, adesso tutte hanno le stesse chance di vincere. Perché magari sei più forte e magari arrivi in quella settimana non al meglio o senza degli uomini importanti...".

La vittoria col Bayern può dare o togliere qualcosa in chiave campionato all'Inter di Simone Inzaghi?

"Per me l'effetto psicologico è positivo, ti fa crescere l'autostima, bisogna però vedere se a livello fisico hai dei passaggi a vuoto. Se li hai in giocatori che ti fanno la differenza potresti pagare. Ma anche il Napoli non mi sembra, nonostante il calendario...è vero come dice Conte che senza di loro il campionato era già finito, ma non so se può fare filotto. Loro ci credono, pensano a eventuali errori dell'Inter. Già sabato vincendo a Monza puoi mettere pressione all'Inter. Però c'è anche l'entusiasmo per l'Inter per la semifinale Champions. E' qualcosa che va gestito ma Inzaghi ha le armi per farlo, perché ha una panchina abbastanza lunga. Certo è che il Bologna è un cliente scomodo e ci sarà un dispendo di energie non di poco conto. D'ora in avanti l'aspetto fisico sarà determinante".