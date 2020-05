Brescia, Cistana apre al Napoli: "Uno dei miei migliori amici è napoletano, andrei a trovarlo"

Il difensore del Brescia, Andrea Cistana, ha partecipato a un Q&A sulla pagina Che Fatica la Vita da Bomber. Queste le sue parole, a cominciare dalla condizione fisica: "Sto bene, ho una bella cicatrice, pensavo fosse più piccola. Ho tolto le stampelle e il gesso e ora riesco un po' a camminare, a piccoli passi. Non vedo l'ora arrivi il 18 per fare la riabilitazione al campo. Il fisioterapista per ora mi segue a casa".

Chi è il giocatore più forte in questo momento?

"Per completezza dico Cristiano Ronaldo. Ha tutto, non gli manca niente".

A chi si ispira?

"Mi è sempre piaciuto Sergio Ramos".

Cosa pensa di Tonali?

"È forte. Quando ci giochi insieme non hai la percezione che sia un classe 2000. I 2000 hanno finito ques'tanno di giocare in primavera. Sia come si atteggia, sia come personalità a livello tecnico e tattico sembra che Sandro abbia già giocato 300 partite in Serie A. Il nuovo Pirlo? Ha alcune giocate, lanci e palle filtranti alla Pirlo, però secondo me è più un giocatore di gamba,

di inserimento, ha più agonismo. È un ibrido, una via di mezzo tra Gattuso e Pirlo. Gli auguro di poter raggiungere grandi obiettivi".

A chi si paragona?

"Faccio fatica. Come stile di gioco un po' a Leonardo Bonucci. Sono meno roccioso, mi piace giocare più in anticipo con la palla al piede".

Si parla della possibilità che possa andare al Napoli.

"Uno dei miei migliori amici è napoletano. Andrei a trovarlo a Scampia".