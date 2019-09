Brescia, Corini conosce bene il Napoli: "Difende 4-4-2 e sviluppa 3-4-2-1, non ho trovato punti deboli..."

Nella conferenza stampa odierna (clicca qui), il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha parlato dell'impostazione tattica per la gara col Napoli, dimostrando di conoscerlo già molto bene: "Sarà diversa dalla Juve, il Napoli difende 4-4-2 e attacca con un 3-4-2-1 con tanti giocatori in zona palla, con un palleggio di qualità ti supera le linee di pressione e nei 30 metri hanno qualità, hanno attaccanti veloci e anche fisici che possono giocare insieme. E' una squadra di livello internazionale, hanno battuto il Liverpool. Sono forti anche su palla inattiva, hanno avuto 3-4 angoli pericolosi col Cagliari, faccio fatica a trovare punti deboli, dobbiamo solo dare il massimo per creare le condizioni per fare l'impresa".