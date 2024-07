Brescianini, l'ex allenatore: "Centrocampista completo, ma deve migliorare in un aspetto"

Davide Dionigi, allenatore che ai tempi del Cosenza ha avuto Brescianini come giocatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Brescianini, prima di venire a Cosenza con me, veniva da annate altalenati. Fu una mia richiesta, lo visionai e capì che poteva essere un giocatore importante. Fece un campionato strepitoso a Cosenza, è un ragazzo che ha delle qualità tecniche, fisiche ed umane incredibili. Sta venendo fuori nel tempo, è il classico giocatore che andava aspettato e se lo prende il Napoli fa un grande acquisto. Nel centrocampo può ricoprire tanti ruoli, fa il mediano a due, la mezz’ala di inserimento e fa anche il play davanti la difesa, ha un grandissimo sinistro. Pur avendo un’ottima stazza fisica deve migliorare nel colpo di testa e se lo facesse diventerebbe un giocatore completo, di livello molto alto.

Lukaku per Osimhen? Lukaku è funzionale per Conte, non so se farà meglio di Osimhen, ma per il tecnico è fondamentale. Era chiaro che Conte puntasse su un suo uomo, è il terminale offensivo perfetto per il suo modulo di gioco. E’ meno giovane di Osimhen, ma ciò che importa è che sia funzionale all’idea di calcio dell’allenatore”.