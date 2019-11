Bruno Giordano consiglia il Napoli: "Società faccia sentire appoggio ad Ancelotti"

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, si è soffermato sulla situazione negativa che si vive in casa Napoli nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Per uscirne ci vuole l'appoggio della società ad Ancelotti in questa fase. Un allenatore che sta tanto in una società può anche prendersi certe responsabilità, ma una società non può darle ad Ancelotti perché è a Napoli da poco e non conosce ancora bene l'ambiente. Deve esserci il club, che deve appoggiare il suo allenatore e così si potrà uscire da questa situazione".