Bruno Giordano esalta Osimhen: "Il miglior calciatore in Serie A! Può fare anche 30 gol"

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, ai taccuini del Corriere dello Sport si esprime così su Victor Osimhen: "Parliamo del calciatore più importante del campionato italiano, probabilmente - anzi sicuramente - il più forte. Decisivo come sa esserlo nessuno e sempre proiettato oltre. È cambiato e si vede a occhio nudo. E questo è uno dei grandi meriti che vanno riconosciuti a Spalletti e al suo staff. L’hanno migliorato tecnicamente e pure caratterialmente, gli sono stati addolciti gli spigoli e la personalità. Ora è dentro la partita ed è nella squadra, non gioca per sé ma per gli altri, torna, va a cucire la manovra, la finalizza con la fame di chi vuole vincere.